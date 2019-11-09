ЕС должен выучить "язык власти" - новая глава Еврокомиссии

Сила Европы постепенно падает, а потому ЕС стоит выучить "язык власти".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Фонда имени Конрада Аденауэра, такое заявление Сделай новоизбранный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен.

"С одной стороны, это означает наращивание собственных мышц, где мы мдолго полагались на других - например, в политике в сфере безопастности. С другой - более эффективно использовать существующую силу европейских интересов ", - заявила она.

В качестве примера Урсула фон дер Ляйен напомнила политику в сфере безопастности. По ее словам Россия "насилием пытается изменить границы в Европе", тремясь "заполнить вакуум, созданный США".

Вместе с том она признают - ЕС может на равных вести торговые переговоры с США лишь совместно. "Относительный вес Европы уменьшается, много членов ЕС были бы слишком слабы, чтобы самостоятельно иметь дело с США в переговорах про тарифы или о соглашении о свободной торговле с Японией", - отмечает она.

Вместе с том, по словам будущей руководительницы Еврокомиссии, уроком для ЕС стал выход Великобритании. "Тем, кто сомневался в ЕС, Brexit став возможностью осознать, что они от него получают. Brexit не стал - как сначала ошибочнои считали - началом процесса упадок для ЕС. Наоборот, мы настолько разные, но все 27 стран ЕС стали вместе в переговорах о Brexit ".

Також фон дер Лейен пидтримала "стратегическую политику расширения", в частности - необходимость переговоров про вступление в ЕС Северной Македонии и Албании.

Напомним, полномочия Урсуле фон дер Лейен должны были вступить в силу с 1 ноября, однак из-за проблем с согласованием кандидатур ряда еврокомиссаров старт работы новой комиссии был перенесен на месяц.