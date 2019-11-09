Германия празднует 30 лет падения Берлинской стены

В Берлине пройдут праздничные мероприятия, посвященные 30-летию падения Берлинской стены, что стало началом объединения страны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW, празднование событий 1989 года началось с понедельника 4 ноября и продлится до воскресенья.

В целом мэрия Берлина анонсировала более 200 мероприятий на семи площадках. В программу входят, в частности, инсталляции, выставки, презентации книг, авторские чтения, поэтический слэм.

Одна из крупнейших инсталляций - "Облако" у Бранденбургских ворот, состоящий из около 30 000 посланий, в которых жители и гости Берлина прошлым летом поделились своими желаниями, надеждами, воспоминаниями и представлениями о будущем.

Ключевые мероприятия пройдут 9 ноября - в официальный день падения стены. На празднование должны прибыть президенты Польши, Венгрии, Чехии и Словакии.

Вместе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и мероприятиях на мемориале Берлинской стены в Бернауэр-штрассе - одному из главных символов бывшего разделения Берлина во время холодной войны.