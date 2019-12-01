Німецькі соціал-демократи визначили нове керівництво

Колишній міністр фінансів землі Північний Рейн-Вестфалія Норберт Вальтер-Борйанс та депутатка Бундестагу Саскія Ескен мають стати новими співголовами Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У суботу, 30 листопада, керівництво СДПН оголосило результати другого туру голосування членів політсили з обрання нових лідерів партії.

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За Вальтера-Борйанса та Ескен віддали свої голоси 53,06 відсотка членів СДПН, які взяли участь у голосуванні.

Їхні суперники - чинний віцеканцлер, міністр фінансів Олаф Шольц та політик з Бранденбургу Клара Ґайвітц - набрали 45,33 відсотка голосів. Участь у голосуванні взяли 54 відсотки членів партії.

Результати голосування повинні бути затверджені на з'їзді СДПН наступного тижня - після цього Вальтер-Борйанс та Ескен офіційно стануть новими співголовами політсили.

Таким чином, завершується майже піврічний період для СДПН, коли партія опинилася без партійного лідера після відставки Андреі Налес. Голосування за нове партійне керівництво СДПН проходило в два тури.

Майбутні лідери СДПН раніше нерідко критикувати угоду про створення урядової коаліції з консервативним блоком ХДС/ХСС. Хоча Норберт Вальтер-Борйанс та Саскія Ескен і не вимагають виходу СДПН з "великої коаліції", але, на їхню думку, текст коаліційної угоди потрібно змінити.