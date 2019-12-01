У Венеції після повеней проходить референдум про автономію

У неділю в Венеції відбувається референдум, на якому жителі вирішують, чи слід місту на воді отримати автономію і відокремитися від материкового промислового центру Местре.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство Ansa.

Венеція вже не вперше намагається розірвати зв’язки з Местре. Дві муніципалітети пов’язані між собою і з 1926 року мають єдиного мера і раду.

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Референдум про автономію є п'ятим за останні 40 років – попередні чотири спроби відокремитись зазнали невдачі. Востаннє у 2003 році причиною стала наднизька явка, яка не досягла необхідного 50-відсоткового порогу.

Голосування у неділю відбувається після найбільших повеней з 1966 року, а також на тлі зростання масового туризму та перенасичення міста на воді круїзними лайнерами.

Прихильники автономії вважають, що з власним мером та радою Венеція зможе ефективніше розв'язувати свої проблеми. Вони стверджують, що бюрократи на більш густонаселеному материку не розуміють унікальних потреб міста на воді. Відокремлення від материка підтримують місцеві політики популістського "Руху 5 зірок".

Мер Венеції Луїджі Брюгнаро заявляє, що ініціативи референдуму суперечить закону і закликає жителів утриматись від участі в голосуванні. Більшість політичних сил муніципалітету підтримують його позицію.