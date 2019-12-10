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Чоловік, що вбив шість людей в лікарні Острави, вистрілив собі в голову

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Чоловік, що вбив шість людей в лікарні Острави, вистрілив собі в голову

Вівторок, 10 грудня 2019, 12:42

Чеські поліцейські відстежили автомобіль чоловіка, який влаштував стрілянину у лікарні при університеті Острави, однак прибули запізно – він застрелився.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDnes.

Поліція вистежила чоловіка менше ніж через чотири години після влаштованої ним стрілянини у лікарні.

42-річний чоловік вистрілив собі в голову буквально перед штурмом поліцейських. Медики намагалися реанімувати його, однак зусилля були марними.

За даними ЗМІ, він працював техніком-будівельником. Два тижні тому чоловік взяв лікарняний.

"Він взяв собі в голову, що серйозно хворий, і ніхто не береться його лікувати" - розповів керівник компанії, в якій працював чоловік.

Жертвами влаштованої ним стрілянини стали шість людей. Одна людина після поранення в голову перебуває в критичному стані. Життю другого постраждалого нічого не загрожує, ще в однієї людини незначні поранення.

Стрілянина сталася у травматологічному відділенні центру здоров’я Острави. Жертвами стрілянини стали люди, які очікували на прийом лікаря. Нападник стріляв практично впритул, цілячись у шию і голову.

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