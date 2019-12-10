В ЄС закликали до активізації спільної протидії гібридним загрозам

Рада ЄС встановила пріоритети і керівні принципи співпраці ЄС в області протидії гібридним загрозам і підвищення стійкості до цих загроз, спираючись на прогрес, досягнутий в останні роки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

У висновках Ради ЄС міститься заклик до комплексного підходу щодо забезпечення безпеки в цілях протидії гібридним загрозам на основі стратегічної, скоординованої та узгодженої взаємодії всіх відповідних секторів політики.

"Ми дуже задоволені твердою прихильністю держав-членів продовжувати зусилля з протидії гібридним загрозам. Такі заходи мають життєво важливе значення для забезпечення всеосяжної безпеки наших громадян" - сказала Тітті Туппурайнен, міністр з європейських справ Фінляндії, яка головує у Раді ЄС.

У своїх висновках рада наголошує на необхідності подальшого розвитку співпраці з міжнародними організаціями та країнами-партнерами щодо підвищення стійкості та протидії гібридним загрозам, зокрема співпраці ЄС-НАТО та співпраці з країнами-сусідами ЄС.

Для забезпечення узгодженості цієї роботи Рада ЄС закликала до підвищення стійкості до гібридних загроз у різних галузях політики, наприклад при розробці і використанні новітніх технологій, включаючи методи штучного інтелекту і збору даних, а також при оцінці впливу прямих іноземних інвестицій або майбутніх законодавчих пропозицій.

Рада також підкреслює важливість постійного вдосконалення співпраці між національними органами влади, а також установами, органами та установами ЄС в рамках системи внутрішньої і зовнішньої безпеки.