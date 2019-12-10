В ЕС призвали к активизации совместного противодействия гибридным угрозам

Совет ЕС установила приоритеты и руководящие принципы сотрудничества ЕС в области противодействия гибридным угрозам и повышения устойчивости к этим угрозам, опираясь на прогресс, достигнутый в последние годы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу Совета ЕС.

В выводах Совета ЕС содержится призыв к комплексному подходу по обеспечению безопасности в целях противодействия гибридным угрозам на основе стратегической, скоординированной и согласованной взаимодействия всех соответствующих секторов политики.

"Мы очень довольны твердой приверженностью государств-членов продолжать усилия по противодействию гибридным угрозам. Такие меры имеют жизненно важное значение для обеспечения всеобъемлющей безопасности наших граждан", - сказала Титти Туппурайнен, министр по европейским делам Финляндии, которая председательствует в Совете ЕС.

В своих выводах совет отмечает необходимость дальнейшего развития сотрудничества с международными организациями и странами-партнерами по повышению устойчивости и противодействия гибридным угрозам, в частности сотрудничества ЕС-НАТО и сотрудничества со странами-соседями ЕС.

Для обеспечения согласованности этой работы Совет ЕС призвала к повышению устойчивости в гибридных угроз в различных областях политики, например при разработке и использовании новейших технологий, включая методы искусственного интеллекта и сбора данных, а также при оценке влияния прямых иностранных инвестиций или будущих законодательных предложений.

Совет также подчеркивает важность постоянного совершенствования сотрудничества между национальными органами власти, а также учреждениями, органами и учреждениями ЕС в рамках системы внутренней и внешней безопасности.