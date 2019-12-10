Глава МЗС про підсумки "нормандського саміту": припинення вогню і ніякої федералізації

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко підбив підсумки саміту лідерів "нормандської четвірки" у Парижі і назвав ключові домовленості.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава МЗС написав у Twitter.

"Підсумки Норманді. 1. Повне безстрокове припинення вогню до кінця 2019 року. Контроль Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ із розширеним мандатом. Очікуємо її роботи 24/7", - написав він.

Підсумки Норманді. 1. Повне безстрокове припинення вогню до кінця 2019 року. Контроль Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ із розширеним мандатом. Очікуємо її роботи 24/7.#thread — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 10, 2019

За його словами, домовлено про взаємне звільнення утримуваних осіб "всіх встановлених на всіх встановлених" до 31 грудня. "План - завершити якнайшвидше за принципом "всіх на всіх". Для цього домовились про допуск Червоного хреста та інших гуманітарних організацій", - зазначив міністр.

Також було домовлено про подальше розведення військ ще на трьох ділянках. "Робота над імплементацією "формули Штайнмаєра". Ніякої федералізації. Україна - унітарна країна. Донбас і Крим - це Україна", - підкреслив він.

Міністр наголосив, що місцеві вибори на окупованих територіях відбудуться лише за українським законодавством та згідно зі стандартами ОБСЄ.

"Наша позиція щодо контролю над кордоном незмінна. Поступово рухатимемося в цей бік. Наступна зустріч - за 4 місяці", - підсумував Пристайко.

Детальніше про підсумки саміту читайте у статті: "Перша нормандська: як та у чому Зеленський переміг Путіна на саміті в Парижі"