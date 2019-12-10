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Глава МИД об итогах "нормандского саммита": прекращение огня и никакой федерализации

Вторник, 10 декабря 2019, 14:27

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подвел итоги саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже и назвал ключевые договоренности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава МИД написал в Twitter.

"Итоги Нормандии. 1. Полное бессрочное прекращение огня до конца 2019 года. Контроль Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ с расширенным мандатом. Ожидаем ее работы 24/7", - написал он.

По его словам, договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц "всех установленных на всех установленных" до 31 декабря. "План - завершить как можно быстрее по принципу" всех на всех ". Для этого договорились о допуске Красного Креста и других гуманитарных организаций", - отметил министр.

Также была достигнута договоренность о дальнейшем разведении войск еще на трех участках. "Работа над имплементацией "формулы Штайнмайера". Никакой федерализации. Украина – унитарное государство. Донбасс и Крым - это Украина", - подчеркнул он.

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Министр отметил, что местные выборы на оккупированных территориях состоятся только по украинскому законодательству и в соответствии со стандартами ОБСЕ.

"Наша позиция по контролю над границей неизменна. Будем постепенно двигаться в эту сторону. Следующая встреча – через четыре месяца", - подытожил Пристайко.

Подробнее об итогах саммита читайте в статье: "Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже".

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Нормандский саммит Пристайко
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