В парламенті Естонії кажуть, що нормандська зустріч нічого не змінила

Голова комісії у закордонних справах парламенту Естонії Марко Міхкельсон вважає, що переговори "нормандської четвірки", що пройшли в Парижі 9 грудня, не привели до жодних принципових змін у війні на сході України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Паризька зустріч не принесла жодних принципових змін. Росія недвозначно дала зрозуміти, що вона продовжить агресивну політику в порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Угоди про обмін полоненими і припинення вогню я вважаю технічними кроками, абсолютним мінімумом, якого можна досягти на таких зустрічах", - сказав Міхкельсон.

"З боку Росії ніяких принципових змін не було. З боку України на президента Зеленського чинився дуже великий тиск, але проведені ним самим "червоні лінії" Зеленський не перейшов, заявивши, що ні Крим, ні Східна Україна не можуть бути предметом компромісу", - додав політик.

На його думку, найбільше, на що можна розраховувати, це не припинення конфлікту, а його заморозка.

"Багатьом українцям може здатися, що найкраще на даному етапі - заморожена фаза конфлікту. Можливо, найголовніші цілі Зеленського - обмін полоненими і досягнення реального припинення вогню. Але попередні п'ять років показали, що всі попередні угоди порушувалися [силами], що окупують [частину] Донецької та Луганської областей" - зазначив Міхкельсон.

Детальніше про підсумки саміту читайте у статті: "Перша нормандська: як та у чому Зеленський переміг Путіна на саміті в Парижі"