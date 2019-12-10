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Поліція Італії провела обшуки в регіональних офісах ультраправої "Ліги"

Вівторок, 10 грудня 2019, 16:39

Фінансова поліція Італії обшукала у вівторок офіси регіонального уряду Ломбардії і декількох компаній, пов'язаних з партією "Ліга", в рамках розслідування щодо відмивання грошей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Розслідування прокурорів у північному портовому місті Генуя пов'язане з постановою, за якою ультраправа "Ліга", очолювана Маттео Сальвіні, була зобов'язана виплатити державі близько 49 мільйонів євро.

Суди вже стягнули 4 мільйони євро, але чимало банківських рахунків "Ліги, як виявилося, були порожніми.

Правоохоронні органи розслідують, чи не були кошти незаконно переведені за кордон, щоб уникнути виявлення і стягнення.

Регіональний уряд Ломбардії, яким управляє "Ліга", поки не прокоментував інформацію про обшуки.

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Італія
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