Поліція Італії провела обшуки в регіональних офісах ультраправої "Ліги"

Фінансова поліція Італії обшукала у вівторок офіси регіонального уряду Ломбардії і декількох компаній, пов'язаних з партією "Ліга", в рамках розслідування щодо відмивання грошей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Розслідування прокурорів у північному портовому місті Генуя пов'язане з постановою, за якою ультраправа "Ліга", очолювана Маттео Сальвіні, була зобов'язана виплатити державі близько 49 мільйонів євро.

Суди вже стягнули 4 мільйони євро, але чимало банківських рахунків "Ліги, як виявилося, були порожніми.

Правоохоронні органи розслідують, чи не були кошти незаконно переведені за кордон, щоб уникнути виявлення і стягнення.

Регіональний уряд Ломбардії, яким управляє "Ліга", поки не прокоментував інформацію про обшуки.