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Полиция Италии провела обыски в региональных офисах ультраправой "Лиги"

Вторник, 10 декабря 2019, 16:39

Финансовая полиция Италии обыскала во вторник офисы регионального правительства Ломбардии и нескольких компаний, связанных с партией "Лига", в рамках расследования по отмыванию денег.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Расследование прокуроров в северном портовом городе Генуя связано с постановлением, по которому правая "Лига", возглавляемая Маттео Сальвини, была обязана выплатить государству около 49 млн евро.

Суды уже взыскали 4 млн евро, но немало банковских счетов "Лиги, как оказалось, были пустыми.

Правоохранительные органы расследуют, не были ли средства незаконно переведены за границу, чтобы избежать обнаружения и взыскания.

Региональное правительство Ломбардии, которым управляет "Лига", пока не прокомментировало информацию об обысках.

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