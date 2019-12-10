Латвія прийняла на реабілітацію та відпочинок 11 колишніх в’язнів Кремля
Одинадцять колишніх в’язнів Кремля поїхали на реабілітацію та відпочинок до Латвії.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
Група колишніх бранців Кремля проведе у Латвії 12 днів. Поїздка українців відбуватиметься у рамках розробленої латвійським урядом програми реабілітації.
Перед поїздкою група колишніх бранців, серед яких й ті, які звільнені та повернулись додому 7 вересня, зібралася у посольстві Латвії для зустрічі з послом Юрісом Пойкансом.
"Ми дуже добре розуміємо вас та вашу боротьбу, тому ми так охоче підтримуємо вас. У програмі вашого перебування в Латвії не лише реабілітації, а й зустрічі та спілкування із нашими високопосадовцями та школярами. Я переконаний, що ви зможете розповісти їм про події в Україні, про боротьбу свого народу", – сказав Пойканс.
Едем Бекіров та Павло Гриб на знак вдячності за увагу та допомогу подарували послу книгу та власну картину.