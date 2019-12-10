Латвия приняла на реабилитацию и отдых 11 бывших узников Кремля

Одиннадцать бывших узников Кремля поехали на реабилитацию и отдых в Латвию.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Группа бывших пленников Кремля проведет в Латвии 12 дней. Поездка украинцев проходит в рамках разработанной латвийским правительством программы реабилитации.

Перед поездкой группа бывших пленников, среди которых и те, которые освобождены и вернулись домой 7 сентября, собралась в посольстве Латвии для встречи с послом Юрисом Пойкансом.

"Мы очень хорошо понимаем вас и вашу борьбу, поэтому мы так охотно поддерживаем вас. В программе вашего пребывания в Латвии не только реабилитация, но и встречи и общения с нашими чиновниками и школьниками. Я убежден, что вы сможете рассказать им о событиях в Украине, о борьбе своего народа", - сказал Пойканс.

Эдем Бекиров и Павел Гриб в благодарность за внимание и помощь подарили послу книгу и собственную картину.