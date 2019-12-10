Рада ЄС ухвалила висновки Єврокомісії щодо заявки Боснії на вступ

Рада ЄС ухвалила висновки Єврокомісії стосовно заявки Боснії і Герцеговини щодо набуття членства в Євросоюзі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті Ради.

У висновку Єврокомісії, опублікованому 29 травня, міститься всебічна дорожня карта реформ, спрямованих на підтримку Боснії на її шляху до інтеграції до ЄС.

"У своїх висновках Рада вітає думку Комісії та закликає органи виконавчої та законодавчої влади на всіх рівнях розпочати вирішення ключових пріоритетів, визначених у цій думці, відповідно до законних прагнень громадян Боснії та Герцеговини просуватися в Європейських Союз", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 15 жовтня Європейська Рада під час зустрічі у Брюсселі не змогла досягти консенсусу щодо початку переговорів про членство в ЄС з Албанією і Північною Македонією.

Проти виступили Франція, Нідерланди та Данія, уряди яких вважають, що балканські країни зробили недостатньо для початку переговорів.