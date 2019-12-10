Совет ЕС утвердила выводы Еврокомиссии по заявке Боснии на вступление

Совет ЕС принял выводы Еврокомиссии относительно заявки Боснии и Герцеговины о членстве в Евросоюзе.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Совета.

В заключении Еврокомиссии, опубликованном 29 мая, содержится всесторонняя дорожная карта реформ, направленных на поддержку Боснии на ее пути к интеграции в ЕС.

"В своих выводах Совет приветствует мнение Комиссии и призывает органы исполнительной и законодательной власти на всех уровнях приступить к решению ключевых приоритетов, определенных в этой рекомендации, в соответствии с законными стремлением граждан Боснии и Герцеговины продвигаться в Европейских Союз", - говорится в заявлении.

Напомним, 15 октября Европейский совет во время встречи в Брюсселе не смог достичь консенсуса относительно начала переговоров о членстве в ЕС с Албанией и Северной Македонией.

Против выступили Франция, Нидерланды и Дания, правительства которых считают, что балканские страны сделали недостаточно для начала переговоров.