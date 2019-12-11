Біля авіабази НАТО в Афганістані стався вибух, є загибла і 62 поранених

Щонайменше одна жінка загинула і 62 особи отримали поранення в результаті вибуху поблизу авіабази в районі Баграм в Афганістані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tolo News.

Вибух стався в окрузі Джан-Кадам району Баграм близько 6 ранку за місцевим часом, після вибуху між іноземними військами і нападниками відбулися зіткнення.

Абдул Шакур Кудусі, губернатор району Баграм, заявив, що сім нападників були пов'язані з силами безпеки і що були використані чотири автомобілі з вибухівкою, два з яких вибухнули.

"Вибух був дуже сильний і налякав людей, бо було ще дуже рано", - сказав Кудусі.

"Метою була авіабаза Баграм", - додав він.

У заяві місії НАТО "Рішуча підтримка" зазначено, що "сьогодні вранці ворожі сили завдали удару по аеродрому Баграм, націлившись на медичний заклад, який будується для надання допомоги афганському народу, що живе поруч з базою".

За даними Міноборони Грузії, поранення в результаті вибуху отримали п’ять грузинських військових, які беруть участь у місії "Рішуча підтримка".

Жодне угруповання, включаючи талібів, не взяло на себе відповідальність за цей напад.