Возле авиабазы ​​НАТО в Афганистане произошел взрыв, есть погибший и 62 раненых

По меньшей мере одна женщина погибла и 62 человека получили ранения в результате взрыва близ авиабазы ​​в районе Баграм в Афганистане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tolo News.

Взрыв произошел в округе Джан-Кадам района Баграм около 6 утра по местному времени, после взрыва между иностранными войсками и нападавшими произошли столкновения.

Абдул Шакур Кудуси, губернатор района Баграм, заявил, что семь нападавших были связаны с силами безопасности и были использованы четыре автомобиля со взрывчаткой, два из которых взорвались.

"Взрыв был очень сильным и напугал людей, так как было еще очень рано", - сказал Кудуси.

"Целью была авиабаза Баграм", - добавил он.

В заявлении миссии НАТО "Решительная поддержка" говорится, что "сегодня утром враждебные силы нанесли удар по аэродрому Баграм, нацелившись на медицинское учреждение, которое строится для оказания помощи афганцам, живущим рядом с базой".

По данным Минобороны Грузии, ранения в результате взрыва получили пять грузинских военных, участвующих в миссии "Решительная поддержка".

Ни одна группировка, включая талибов, не взяла на себя ответственность за это нападение.