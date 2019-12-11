Прем'єр Молдови обговорить у Києві можливість купівлі газу в України

Прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку заявив, що 12 грудня обговорить у Києві питання імпорту російського газу транзитом через Україну, а також можливість купівлі газу в України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Метою робочого візиту Кіку до Києва є участь у засіданні голів урядів країн ГУАМ.

"Під час візиту відбудуться і двосторонні зустрічі. З прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком ми обговоримо питання імпорту газу в Молдову. У нас є декілька варіантів постачання республіки газом навіть у разі припинення транзиту російського газу через Україну", - сказав Кіку.



Він пояснив, що, крім традиційного маршруту і реверсних постачань газу через Туреччину, Болгарію та Румунію, Молдова розглядає можливість купівлі газу в України.



"У разі кризової ситуації державному постачальнику на ринку енергоресурсів компанії Energocom буде доручено закуповувати природний газ у "Нафтогазу" і продавати його Moldovagaz. Це резервний варіант. Moldovagaz буде зобов'язана повідомити владу про неможливість постачань газу, але не пізніше, ніж за два тижні до крайнього терміну, що автоматично активує цей резервний механізм", - сказав Кіку.





Він зазначив, що у цьому разі необхідно буде знайти додаткові кошти для оплати газу.



"З цією метою ми ведемо переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і готові укласти з ним угоду про відкриття на вигідних умовах кредитної лінії на 90 млн доларів", - сказав Кіку.



Напередодні на нараді в уряді голова адміністративної ради АТ "Молдовагаз" Вадим Чебан заявив, що договір із "Газпромом" про продовження терміну дії чинного контракту на постачання газу в Молдову буде укладено до кінця цього року.

За його словами, це буде зроблено після переговорів з Україною з питань реверсного постачання газу в разі, якщо Україна та Росія не домовляться про транзит газу, і Молдова не зможе його отримувати за звичайним маршрутом.

"Газпром" заявляє, що протягом найближчих днів продовжить переговори з Україною щодо газу в двосторонньому форматі.