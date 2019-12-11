Премьер Молдовы обсудит в Киеве возможность покупки газа у Украины

Премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что 12 декабря обсудит в Киеве вопросы импорта российского газа транзитом через Украину, а также возможность покупки газа в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Целью рабочего визита Кику в Киев является участие в заседании глав правительств стран ГУАМ.

"Во время визита состоятся и двусторонние встречи. С премьер-министром Алексеем Гончаруком мы обсудим вопрос импорта газа в Молдову. У нас есть несколько вариантов обеспечения республики газом даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину", - сказал Кику.

Он пояснил, что, кроме традиционного маршрута и реверсных поставок газа через Турцию, Болгарию и Румынию Молдова рассматривает возможность покупки газа у Украины.

"В случае кризисной ситуации государственному поставщику на рынке энергоресурсов компании Energocom будет поручено закупать природный газ у "Нафтогаза" и продавать его Moldovagaz. Это резервный вариант. Moldovagaz будет обязана уведомить власти о невозможности поставок газа, но не позднее чем за две недели до крайнего срока, что автоматически активирует этот резервный механизм", - сказал Кику.

Он отметил, что в этом случае необходимо будет найти дополнительные средства для оплаты газа.

"С этой целью мы ведем переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и готовы заключить с ним соглашение об открытии на выгодных условиях кредитной линии на 90 млн долларов", - сказал Кику.

Накануне на совещании в правительстве председатель административного совета АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что договор с "Газпромом" о продлении срока действия действующего контракта на поставку газа в Молдову будет заключен до конца этого года.

По его словам, это будет сделано после переговоров с Украиной по вопросам реверсных поставок газа в случае, если Украина и Россия не договорятся о транзите газа и Молдова не сможет его получать по обычному маршруту.

"Газпром" заявляет, что в течение ближайших дней продолжит переговоры с Украиной по газу в двустороннем формате.