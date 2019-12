ЄС продовжить економічні санкції проти РФ на пів року – ЗМІ

Євросоюз продовжить секторальні санкції проти Росії на ще пів року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Очікується, що завтра на саміті ЄС буде ухвалене рішення про продовження санкцій проти Росії на 6 місяців", - написав він з посиланням на представника ЄС.

Sanctions on #Russia expected to be extended by 6 months at #Euco tomorrow according to Eu official. #Ukraine #Crimea