ЕС продлит экономические санкции против РФ на полгода – СМИ

Европейский Союз продлит секторальные санкции против России еще на полгода.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

"Ожидается, что завтра на саммите ЕС будет принято решение о продлении санкций против России на 6 месяцев", - написал он со ссылкой на представителя ЕС..

Sanctions on #Russia expected to be extended by 6 months at #Euco tomorrow according to Eu official. #Ukraine #Crimea