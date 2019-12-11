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На саміті ЄС прозвітують про виконання "Мінська" в контексті санкцій

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На саміті ЄС прозвітують про виконання "Мінська" в контексті санкцій

Середа, 11 грудня 2019, 09:38

Лідери ЄС на саміті в Брюсселі 12 грудня заслухають доповідь щодо ситуації з виконанням Мінських угод.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів президент Європейської ради Шарль Мішель у листі-запрошенні главам держав і урядів ЄС.

"Перший день завершиться заслуховуванням доповіді щодо реалізації Мінських угод одночасно з короткими висновками щодо СОТ, Африки та Туреччини", - сказано в запрошенні.

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Традиційно кожні пів року канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон доповідають лідерам ЄС про перебіг виконання Мінських угод, з якими пов'язані економічні санкції проти Росії.

Засідання Європейської ради відбудеться 12-13 грудня. Очікується, що на зустрічі ухвалять політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року.

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