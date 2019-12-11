Конституційний суд Німеччини заборонив видавати Росії двох чеченців

Федеральний конституційний суд Німеччини заборонив екстрадувати двох громадян РФ чеченського походження до Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Справи цих двох росіян повернуті верховному земельному суду Бранденбурга для винесення нових рішень.

У постанові КС наголошується, що Російська Федерація не надала юридично зобов'язуючих гарантій того, що суд у справі фігурантів пройде за межами Чечні.

Інтерпол видав ордери на арешт цих росіян, один з яких звинувачується в грабежі, а інший - проходить у справі про наркотики.

Федеральний конституційний суд ФРН нагадав, що німецькі суди, приймаючи рішення про екстрадицію обвинуваченого, зобов'язані перевірити, чи може бути порушено його основоположне право на захист. "При наявності серйозних підстав припускати загрозу політичного переслідування в цільовій державі суд повинен констатувати принципову неприпустимість екстрадиції", - підкреслюється в постанові суду.