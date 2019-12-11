Конституционный суд Германии запретил выдавать России двух чеченцев

Федеральный конституционный суд Германии запретил экстрадировать двух граждан РФ чеченского происхождения к России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Дела этих двух россиян возвращены верховному земельному суду Бранденбурга для вынесения новых решений.

В постановлении КС отмечается, что Российская Федерация не предоставила юридически обязывающих гарантий того, что суд по делу фигурантов пройдет за пределами Чечни.

Интерпол выдал ордера на арест этих россиян, один из которых обвиняется в грабеже, а другой - проходит по делу о наркотиках.

Федеральный конституционный суд ФРГ напомнил, что немецкие суды, принимая решение об экстрадиции обвиняемого, обязаны проверить, может быть нарушено его основополагающее право на защиту. "При наличии серьезных оснований предполагать угрозу политического преследования в целевой государстве суд должен констатировать принципиальную недопустимость экстрадиции", - подчеркивается в постановлении суда.