Французькі профспілки відмовляються від пенсійної реформи і обіцяють нові страйки

Французькі профспілки пообіцяли продовжити загальнонаціональний страйк, виступаючи проти представленої сьогодні прем'єр-міністром реформи пенсійної системи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Прем'єр Едуард Філіп, зокрема, сказав, що пенсійний вік залишиться на рівні 62 роки, хоча з 2027 року будуть потрібні додаткові два роки роботи, щоб люди могли піти з повною пенсією. Це означає, що люди, які народилися після 1974 року народження, повинні будуть працювати до 64 років, щоб отримати повну пенсію.

Але профспілки розцінили це як підвищення стандартного пенсійного віку і заявили, що не будуть іти на компроміс з урядом.

"Червона лінія була пройдена", - сказав Лоран Бергер, генеральний секретар профспілки CFDT, члени якої зібралися сьогодні, щоб вирішити, які кроки зробити у відношенні промислових акцій. Лідер провідного лівого союзу CGT відкинув плани уряду, заявивши, що Філіп висміює країну.

Залізничники кількох профспілок закликали посилити страйк. У четвер залізничні страйки будуть продовжені, багато ліній будуть закриті, а деякі літаки залишаться в аеропортах. Багато шкіл будуть закриті, деякі поліцейські союзи приєдналися до акції.

Пенсії - ключове питання у Франції, тому що вони є центральною частиною французької соціальної моделі і державного захисту. Майже всі працівники роблять внесок в державну пенсію. Демонстранти переймаються тим, що нові правила у Франції дозволять збільшити приватні пенсійні фонди, щоб зробити інших багатими.