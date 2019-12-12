У Румунії прикордонники вилучили паспорт і утримували голову Меджлісу

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляє, що після прильоту в Бухарест, при проходженні прикордонного контролю румунські прикордонники вилучили у нього паспорт і 3,5 години без пояснення причин утримували в трансферній зоні аеропорту.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"І це при тому, що однією з цілей мого візиту і моїх колег до Румунії є заплановані на сьогодні зустрічі з державним секретарем Міністерства закордонних справ, а також з експертами German Marshall Fund of the United States для обговорення ситуації в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму і мілітаризації півострова і Чорного моря", - написав Чубаров у своєму Facebook 12 грудня.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу розповів, що оперативне втручання в ситуацію посла України в Румунії Олександра Банькова і консула посольства України в Румунії Павла Некрасова дозволили через 3,5 очікування владнати ситуацію.

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"Зрозуміло, що те, що трапилося, буде предметом звернення посольства України в Румунії в компетентні органи Румунії з метою отримати чіткі пояснення причин мого затримання", - написав Чубаров.

При цьому він висловив переконання, що ця ситуація пов'язана з тим, що з 2015 року його оголошено в розшук у Російської Федерації, а з 2016 року РФ оголосила його в міжнародний розшук.

"З моменту тимчасової окупації Криму Російською Федерацією я і мої колеги абсолютно виключили зі своїх поїздок країни Центральної Азії, а також Вірменію, Білорусь, Казахстан і Киргизію. На територіях цих країн російські спецслужби де-факто мають право арешту переслідуваних Росією осіб, незалежно від їхнього громадянства. Але не очікував, що отруйні щупальця російських спецслужб постараються дістати мене в Румунії", - написав Чубаров.