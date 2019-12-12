В Румынии пограничники изъяли паспорт и удерживали председателя Меджлиса

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявляет, что после прилета в Бухарест, при прохождении пограничного контроля, румынские пограничники изъяли у него паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали в трансферной зоне аэропорта.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"И это при том, что одной из целей моего визита и моих коллег в Румынию являются запланированные на сегодня встречи с государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря", - написал Чубаров в своем Facebook 12 декабря.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа рассказал, что оперативное вмешательство в ситуацию посла Украины в Румынии Александра Баньковa и консула посольства Украины в Румынии Павла Некрасова позволили через 3,5 ожидания решить ситуацию.

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"Понятно, что то, что случилось, будет предметом обращения посольства Украины в Румынии в компетентные органы Румынии с целью получить четкие объяснения причин моего задержания", - написал Чубаров.

При этом он выразил убеждение, что эта ситуация связана с тем, что с 2015 года он объявлен в розыск в Российской Федерации, а с 2016 года РФ объявила его в международный розыск.

"С момента временной оккупации Крыма Российской Федерацией я и мои коллеги абсолютно исключили из своих поездок страны Центральной Азии, а также Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию. На территориях этих стран российские спецслужбы де-факто имеют право ареста преследуемых Россией лиц, независимо от их гражданства. Но не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии", - написал Чубаров.