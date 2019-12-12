У Британії біля однієї з виборчих дільниць виявили підозрілий пристрій
Британська поліція здійснила контрольований вибух біля виборчої дільниці в Північному Ланаркширі після того, як там було виявлено підозрілий пристрій.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Поліція заявила, що пристрій знайшли на першому поверсі будинку Glen Tower в місті Мотервелл близько 1 ночі.
Загальна кімната в будівлі повинна була використовуватися в якості виборчої дільниці для виборців цього району.
В результаті інциденту всіх виборців перевели на іншу дільницю.
Поліція підтвердила, що контрольований вибух був здійснений в якості запобіжного заходу. Мешканців довколишніх будинків евакуювали.
Виборці Великої Британії у четвер, 12 грудня, вирішують на парламентських виборах, хто повинен врегулювати питання Brexit. Ці вибори розцінюють як одні із найважливіших після закінчення Другої світової війни.