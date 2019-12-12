В Британии возле одного из избирательных участков обнаружили подозрительное устройство
Британская полиция провела контролируемый взрыв возле избирательного участка в Северном Ланаркшире после того, как там было обнаружено подозрительный устройство.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Полиция заявила, что устройство нашли на первом этаже дома Glen Tower в городе Мотеруэлл около часа ночи.
Общая комната в здании должна была использоваться в качестве избирательного участка для избирателей этого района.
В результате инцидента всех избирателей перевели на другой участок.
Полиция подтвердила, что контролируемый взрыв был осуществлен в качестве меры предосторожности. Жителей близлежащих домов эвакуировали.
Избиратели Великобритании в четверг, 12 декабря, решают на парламентских выборах, кто должен урегулировать вопрос Brexit. Эти выборы расценивают как одни из важнейших после окончания Второй мировой войны.