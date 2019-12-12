В МЗС РФ пояснили відмову видавати Цемаха Нідерландам

В МЗС РФ заявили, що вимога прокуратури Нідерландів затримати Володимира Цемаха у зв'язку з розслідуванням катастрофи малайзійського Boeing у 2014 році суперечить міжнародним нормам.

Про це заявила в четвер на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"З'ясувалося, що наказ про арешт віддавався в усній формі, а його документальне оформлення проведено лише після зустрічного запиту російської сторони. Цемах не був оголошений прокуратурою Нідерландів в розшук, не був внесений в базу Інтерполу як розшукувана особа" – сказала Захарова.

"Якби російська влада повірила запиту прокурора з Нідерландів, то сама б порушила тим самим статтю 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Вона стосується права на свободу і особисту недоторканність. Російське законодавство в даній області також було б порушено", - додала вона.

Нагадаємо, на початку грудня прокуратура Нідерландів заявила, що російська сторона свідомо дозволила бойовику Володимиру Цемаху, підозрюваному у причетності до катастрофи літака MH17 на Донбасі, виїхати з країни, щоб не видавати його Нідерландам.

Читайте також Цемах висунув умову для дачі показів Нідерландам

7 вересня Україна передала Росії фігуранта справи про збитий над Донбасом малайзійський "Боїнг" рейсу MH17 Володимира Цемаха згідно з умовами обміну полоненими. Пізніше стало відомо, що він повернувся до "ДНР".

Прокуратура Нідерландів надіслала запит на тимчасовий арешт Цемаха до компетентних російських органів 7 вересня 2019 року з метою екстрадиції до Нідерландів.

11 вересня Нідерланди перекваліфікували Цемаха з ключового свідка у справі MH17 на підозрюваного.

Є архівне відео, на якому Цемах, схоже, зізнається в причетності до трагедії з "Боїнгом", а саме що він ховав ракетну установку, з якої його збили бойовики.