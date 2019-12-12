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В МИД РФ объяснили отказ выдавать Цемаха Нидерландам

Четверг, 12 декабря 2019, 15:32

В МИД РФ заявили, что требование прокуратуры Нидерландов задержать Владимира Цемаха в связи с расследованием катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году противоречит международным нормам.

Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме, а его документальное оформление проведено только после встречного запроса российской стороны. Цемах не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск, не был внесен в базу Интерпола как разыскиваемое лицо" – сказала Захарова.

" Если бы российские власти поверили запросу прокурора из Нидерландов, то сами бы нарушили бы тем самым статью 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Она касается права на свободу и личную неприкосновенность. Российское законодательство в данной области также было бы нарушено", - добавила она.

Напомним, в начале декабря прокуратура Нидерландов заявила, что российская сторона сознательно позволила боевике Владимиру Цемаху, подозреваемому в причастности к катастрофе самолета MH17 на Донбассе, уехать из страны, чтобы не выдавать его Нидерландам.

7 сентября Украина передала России фигуранта дела о сбитом над Донбассом малайзийский "Боинг" рейса MH17 Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными. Позже стало известно, что он вернулся в "ДНР".

Прокуратура Нидерландов прислала запрос на временный арест Цемаха до компетентных российских органов 7 сентября 2019 года с целью экстрадиции в Нидерланды. 

11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха с ключевого свидетеля по делу MH17 на подозреваемого.

Есть архивное видео, на котором Цемах, похоже, признается в причастности к трагедии с "Боингом", а именно что он прятал ракетную установку, из которой его сбили боевики.

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