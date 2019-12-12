Президент Литви: досі поступки були лише з боку України, тепер черга Росії робити більше

Президент Литви Гітанас Науседа назвав зустріч у нормандському форматі кроком у правильному напрямку, однак наразі потрібно більше зусиль з боку Росії.

Про це він сказав по прибутті на саміт ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Зустріч у нормандському форматі була першим кроком у правильному напрямку. Але, на мою думку, потрібно набагато більше готовності до співпраці з боку Росії з метою досягти остаточних результатів", - заявив Науседа.

"Досі ми бачимо, що поступки йдуть з української сторони. Я б хотів бачити більше бажання з боку Росії досягти результату" - додав він.

Разом з тим президент Литви висловив обережний оптимізм щодо подальших переговорів з метою вирішення ситуації на сході України.

Науседа також вважає, що ЄС має продовжити санкції проти Росії, щоб мотивувати її на виконання домовленостей.

"Санкції мають бути продовжені, оскільки саме зараз Росія потребує мотивації імплементувати всі обіцянки, досягнуті на першому етапі переговорів", - заявив президент Литви.

Раніше повідомлялося, що ЄС продовжить економічні санкції проти Росії на пів року.