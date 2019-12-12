Президент Литвы: до сих пор уступки были лишь со стороны Украины, теперь очередь РФ делать больше

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал встречу в нормандском формате шагом в правильном направлении, однако сейчас нужно больше усилий со стороны России.

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Встреча в нормандском формате была первым шагом в правильном направлении. Но по моему мнению нужно гораздо больше готовности к сотрудничеству со стороны России с целью достичь окончательных результатов", - заявил Науседа.

"До сих пор мы видим, что уступки идут с украинской стороны. Я бы хотел видеть больше желания со стороны России добиться результата", - добавил он.

Вместе с тем президент Литвы выразил осторожный оптимизм относительно дальнейших переговоров с целью разрешения ситуации на востоке Украины.

Науседа также считает, что ЕС должен продлить санкции против России, чтобы мотивировать ее на выполнение договоренностей.

"Санкции должны быть продолжены, поскольку именно сейчас Россия нуждается в мотивации имплементировать все обещания, достигнутые на первом этапе переговоров", - заявил президент Литвы.

Ранее сообщалось, что ЕС продлит экономические санкции против России на полгода.