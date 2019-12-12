У партії Джонсона розповіли, як відбудеться Brexit у разі формування більшості

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не буде наполягати на виході з Євросоюзу без угоди у випадку перемоги на парламентських виборах 12 грудня.

Про це заявив один зі старожилів британської Палати громад, "головний по Україні" в британському парламенті Джон Віттінгдейл в інтерв’ю "Європейській правді".

"Зараз, не маючи більшості у парламенті, ми дійсно не можемо вийти з ЄС так, як бажаємо. Якщо ж ми отримаємо більшість, то ми перестанемо бути членом ЄС вже до кінця січня. Але якщо ми не матимемо більшості, то ясності немає, адже наші опоненти критичніше налаштовані до Brexit", - сказав Вітінгдейл.

Він зазначив, що Ліберальна партія пропонує взагалі ігнорувати референдум і письмово повідомити ЄС, що Британія передумала, а лейбористи, головна опозиційна партія, кажуть, що вони призупинять вихід, проведуть із ЄС переговори про нову угоду і після того проведуть новий референдум про те, чи треба виходити.

"Словом, якщо прем’єр Джонсон отримає більшість у парламенті, то відповідь на ваше питання: так, ми вийдемо з ЄС, і це відбудеться скоро. В іншому разі моя відповідь – я не знаю. Можливо, і ні", - додав він.

Вітінгдейл підкреслив, що в разі перемоги Джонсона "жорсткого" Brexit не буде. "Ні, ми у цьому разі ратифікуємо угоду про свій вихід. Ця угода передбачає перехідний період", - сказав він.