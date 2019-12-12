В партии Джонсона рассказали, как пройдет Brexit в случае формирования большинства

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет настаивать на выходе из Евросоюза без соглашения в случае победы на парламентских выборах 12 декабря.

Об этом заявил один из старожилов британской Палаты общин, "главный по Украине" в британском парламенте Джон Виттингдейл в интервью "Европейской правде".

"Сейчас, имея большинства в парламенте, мы действительно не можем выйти из ЕС так, как хотим. Если мы получим большинство, то мы перестанем быть членом ЕС уже до конца января. Но если мы не будем иметь большинства, то ясности нет, ведь наши оппоненты критично настроены к Brexit", - сказал Витингдейл.

Он отметил, что Либеральная партия предлагает вообще игнорировать референдум и письменно сообщить ЕС, что Великобритания передумала, а лейбористы, главная оппозиционная партия, говорят, что они приостановят выход, проведут с ЕС переговоры о новом соглашении и после того проведут новый референдум о том, надо выходить.

"Словом, если премьер Джонсон получит большинство в парламенте, то ответ на ваш вопрос: да, мы выйдем с ЕС, и это произойдет скоро. В противном случае мой ответ - я не знаю. Возможно, и нет", - добавил он.

Витингдейл подчеркнул, что в случае победы Джонсона "жесткого" Brexit не будет. "Нет, мы в этом случае ратифицируем соглашение о своем выходе. Это соглашение предусматривает переходный период", - сказал он.