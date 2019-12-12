Британський депутат розповів про відмову у візі колишньому главі МЗС України

Велика Британія свого часу відмовила у видачі візи колишньому міністру закордонних справ України Борису Тарасюку.

Про це розповів один зі старожилів британської Палати громад, "головний по Україні" в британському парламенті Джон Віттінгдейл в інтерв’ю "Європейській правді".

"Зрозуміти візові рішення Британії часом в принципі неможливо. Я наведу приклад: я запросив свого друга, колишнього міністра закордонних справ Бориса Тарасюка приїхати і дати промову в Лондоні, і він отримав відмову! Зрештою все ж вдалося отримати для нього візу, і він приїхав, але просто явіть, наскільки це його вразило! Мало того, що він ексглава МЗС, а до того ще й їде на запрошення чинного депутата парламенту Британії, і отримує відмову!", - розповів Вітінгдейл.

Він зазначив, що повністю розуміє розчарування українців тим, як британський уряд ухвалює візові рішення.

"Точно таке відчуття є у багатьох інших країнах – приміром, у Молдові та Грузії. І я також знаю, що деякі відмови не назвати інакше, ніж довільні, видані випадковим чином", - сказав він.

Віттінгдейл розповів, що підіймав це питання у британському Форін-офісі (британський аналог МЗС – ЄП).

"І маю сказати, що у Форін-офісі розуміють проблему, ставляться до неї із увагою – але за британським законодавством візу видають не вони...Хай там як, зараз, після виходу з ЄС, ми матимемо нову міграційну політику, і в її рамках ми маємо щось зробити і з цим. Принаймні, я на це сподіваюся", - сказав він.

Слід зазначити, що на даний момент Віттінгдейл не має депутатського мандату, оскільки парламент був розпущений, але він з великою ймовірністю буде обраний в новий парламент.