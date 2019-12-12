Британский депутат рассказал об отказе в визе бывшему главе МИД Украины

Великобритания в свое время отказала в выдаче визы бывшему министру иностранных дел Украины Борису Тарасюку.

Об этом рассказал один из старожилов британской Палаты общин, "главный по Украине" в британском парламенте Джон Уиттингдейл в интервью "Европейской правде".

"Понять визовые решение Британии время в принципе невозможно. Я приведу пример: я пригласил своего друга, бывшего министра иностранных дел Бориса Тарасюка приехать и выступить с речью в Лондоне, и он получил отказ! В конце концов все же удалось получить для него визу, и он приехал, но просто представьте, насколько это его поразило! Мало того, что он экс-глава МИД, а к тому же едет по приглашению действующего депутата парламента Великобритании, и получает отказ!", - рассказал Уиттингдейл.

Он отметил, что полностью понимает разочарование украинцев тем, как британское правительство принимает визовые решения.

"Точно такое ощущение у многих других стран - например, в Молдове и Грузии. И я также знаю, что некоторые отказы не назвать иначе, чем произвольные, выданные случайным образом", - сказал он.

Уиттингдейл рассказал, что поднимал этот вопрос в британском Форин-офисе (британский аналог МИД - ЕП).

"И должен сказать, что в Форин-офисе понимают проблему, относятся к ней с вниманием - но по британскому законодательству визу выдают не они...Так или иначе, сейчас, после выхода из ЕС, мы получим новую миграционную политику, и в ее рамках мы что-то сделаем и с этим. По крайней мере, я на это надеюсь", - сказал он.

Следует отметить, что на данный момент Уиттингдейл не имеет депутатского мандата, поскольку парламент был распущен, но он с большой вероятностью будет избран в новый парламент.