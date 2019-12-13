В ЄС очікують від Британії якомога швидшої ратифікації угоди про Brexit

Президент Європейської ради Шарль Мішель сподівається, що Британія після виборів якомога швидше ратифікує угоду про вихід з ЄС.

Про це він сказав по прибутті на саміт ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Я хотів би привітати прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона з його перемогою. І ми очікуємо якомога швидшого голосування британського парламенту за угоду про вихід" - сказав Мішель.

За його словами, потрібно якомога швидше внести ясність у ситуацію, для того щоб перейти до етапу переговорів про майбутні відносини Британії і ЄС.

Вибори у Британії, що відбулися у п’ятницю, завершилися перемогою консерваторів, найбільшою від часів Тетчер.

Більшість у парламенті має дозволити Джонсону нарешті затвердити текст угоди про вихід з ЄС. Це дозволить завершити вихід Британії з ЄС до 31 січня 2020 року.

Про наслідки цих виборів читайте в інтерв’ю: "Угода з Україною, зміна візової політики та більше тиску на Росію: що робитиме Британія після Brexit".