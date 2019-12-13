Вибори в Британії: у консерваторів найбільша перемога з часів Тетчер

Прем'єр-міністр Борис Джонсон здобув істотну перемогу на виборах у п’ятницю, яка дозволить йому вивести Велику Британію з Європейського Союзу за кілька тижнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Джонсон отримує монобільшість у парламенті на 650 місць після того, як екзитпол показав, що консерватори виграють переламні 368 мандатів - це найбільша їхня перемога на національних виборах з моменту перемоги Маргарет Тетчер 1987 року.

"Я думаю, що це обернеться історичними виборами, які дають нам зараз, в цьому новому уряді, шанс поважати демократичну волю британського народу", - заявив Джонсон.

Президент США Дональд Трамп заявив, що це "виглядає як велика перемога Бориса".

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За прогнозами, лейбористи отримають 203 місця, найгірший результат для партії з 1935 року, після того, як запропонували виборцям другий референдум та найрадикальніший соціалістичний уряд за покоління. Лідер лейбористів Джеремі Корбін заявив, що піде у відставку.

Оскільки результати з усієї Британії вказують на те, що екзитпол був точним, ставка Джонсона на дострокові вибори виправдалася, це означає, що він швидко ратифікує угоду про Brexit, якої він досяг із ЄС, щоб Велика Британія могла вийти 31 січня - на 10 місяців пізніше, ніж планувалося спочатку.

Але Джонсон стикається з непростим викликом - досягти нових міжнародних торгових угод, зберігаючи позицію Лондона як провідного світового фінансового центру, а також цілісність країни.

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