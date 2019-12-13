В ЕС ожидают от Британии скорейшей ратификации соглашения о Brexit

Президент Европейского совета Шарль Мишель надеется, что Британия после выборов как можно скорее ратифицирует соглашение о выходе из ЕС.

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Я хотел бы поздравить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с его победой. И мы ожидаем скорейшего голосования британского парламента за соглашение о выходе", - сказал Мишель.

По его словам, нужно как можно скорее внести ясность в ситуацию, чтобы перейти к этапу переговоров о будущих отношениях Британии и ЕС.

Выборы в Британии, состоявшиеся в пятницу, завершились победой консерваторов, крупнейшей со времен Тэтчер.

Большинство в парламенте должно позволить Джонсону наконец утвердить текст соглашения о выходе из ЕС. Это позволит завершить выход Британии из ЕС до 31 января 2020 года.

О результатах этих выборов читайте в интервью: "Соглашение с Украиной, изменение визовой политики и больше давления на Россию: что будет делать Великобритания после Brexit".