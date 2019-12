Зеленський привітав Джонсона з перемогою у "ключовий період" для Британії

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з перемогою на парламентських виборах його Консервативної партії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щиро вітаю Бориса Джонсона з перемогою! У цей ключовий період для Великої Британії ми бажаємо благополуччя нашим британським друзям і союзникам. Готовий працювати разом на благо наших народів, а також миру та процвітання у Європі", - йдеться у заяві президента в Twitter.

I extend my warm congratulations to @BorisJohnson on his landslide victory! In this crucial period for #UK, UA roots for our #British friends&allies’ well-being. I look forward to working closely with Boris for the benefit of our 2 nations&thus promote peace&prosperity in Europe