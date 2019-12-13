Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна і Молдова підписали меморандум щодо постачання газу

У Шотландії після виборів заявили про мандат на референдум за незалежність

Трамп: я постійно запитую, чому ЄС не допомагає Україні більше

Сенат США одноголосно визнав геноцид вірмен, розізливши Туреччину






Зеленський привітав Джонсона з перемогою у "ключовий період" для Британії

П'ятниця, 13 грудня 2019, 11:08

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з перемогою на парламентських виборах його Консервативної партії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щиро вітаю Бориса Джонсона з перемогою! У цей ключовий період для Великої Британії ми бажаємо благополуччя нашим британським друзям і союзникам. Готовий працювати разом на благо наших народів, а також миру та процвітання у Європі", - йдеться у заяві президента в Twitter.

Вибори у Британії, що відбулися у четвер, завершилися перемогою консерваторів, найбільшою від часів Тетчер.

Більшість у парламенті має дозволити Джонсону нарешті затвердити текст угоди про вихід з ЄС. Це дозволить завершити вихід Британії з ЄС до 31 січня 2020 року.

Про наслідки цих виборів читайте в інтерв’ю: "Угода з Україною, зміна візової політики та більше тиску на Росію: що робитиме Британія після Brexit".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Велика Британія
powered by lun.ua