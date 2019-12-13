Зеленский поздравил Джонсона с победой в "ключевой период" для Британии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой на парламентских выборах его Консервативной партии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Искренне поздравляю Бориса Джонсона с победой! В этот ключевой период для Великобритании мы желаем благополучия нашим британским друзьям и союзникам. Готов работать вместе на благо наших народов, а также мира и процветания в Европе", - говорится в заявлении президента в Twitter.

Выборы в Британии, прошедшие в четверг, завершились победой консерваторов, крупнейшей со времен Тэтчер.

Большинство в парламенте должно позволить Джонсону наконец утвердить текст соглашения о выходе из ЕС. Это позволит завершить выход Британии из ЕС до 31 января 2020 года.

О результатах этих выборов читайте в интервью: "Соглашение с Украиной, изменение визовой политики и больше давления на Россию: что будет делать Великобритания после Brexit".