Чехія може видати Німеччині неонациста, який змінив стать заради жіночої в'язниці

Чехія має екстрадувати 55-річну німецьку праворадикалку Марлу Свенью Лібіх до Німеччини, де її чекає тюремне ув’язнення.

Таке рішення ухвалив Регіональний суд у Плзені, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Лібіх спочатку була засуджена німецькими судами як чоловік Свен Лібіх, але вона офіційно змінила стать і тепер ідентифікує себе як жінка. 9 квітня її заарештували детективи, яких прозвали "мисливцями за черепами", поблизу міста Аш у регіоні Хеб неподалік кордону з Німеччиною на підставі європейського ордера на арешт.

Рішення суду ще не є остаточним, Лібіх має право на оскарження.

У 2023 році суд у Галле засудив Лібіха до одного року та шести місяців ув'язнення за підбурювання, наклеп, образи та порушення авторських прав на твори мистецтва. Засуджений не домігся успіху в апеляції. За даними ЗМІ, він потім офіційно змінив стать, щоб потрапити до жіночої в'язниці.

Лібіх мала відбувати покарання у жіночій в'язниці в Хемніці, але минулого року вона туди не поїхала. Лібіх заявила, що не хоче бути екстрадованою до Німеччини, бо стурбована своєю безпекою та гідністю у німецькій в'язниці. Вона боїться, що потрапить до в'язниці разом із чоловіками і зазнає знущань, а також висловила побоювання за своє життя.

Лібіх привели до зали суду двоє чоловіків і дві жінки з тюремної служби. У коридорі перед журналістами вона кричала німецькою та англійською мовами на чоловіків-охоронців, щоб ті її не торкалися. Вона була одягнена в обтягуючу футболку з леопардовим принтом, мала пофарбовані в червоний колір нігті та червоні губи. Вона з’явилася з посивілими вусами та новою зачіскою – на поголеній голові у неї залишилася лише смужка короткого волосся, що тягнеться від чола до потилиці, частково пофарбована в червоний колір.

Хоча Лібіх стверджує, що не є расисткою, раніше в Німеччині її шість разів засуджували за образи, наклеп, дифамацію та публічне підбурювання до расової дискримінації.

