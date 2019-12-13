Щонайменше 25 людей постраждали від вибуху в житловому будинку у Німеччині
П'ятниця, 13 грудня 2019, 11:31
В результаті вибуху в німецькому Бланкенбурзі (земля Саксонія-Анхальт) в районі Гарц в п'ятницю постраждали щонайменше 25 осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.
"Не можна виключати, що постраждалих буде більше", - заявив вранці у п’ятницю представник поліції.
На місці події працюють поліція і пожежники.
Про причини вибуху в багатоквартирному будинку поки немає інформації. Також не повідомляється про стан постраждалих.
Відомо, що вибух стався незадовго до 9.00.
Будівля розташована на околиці району Гарц. По сусідству знаходиться початкова школа і дитячий садок – у зв’язку з вибухом близько 100 дітей були розміщені в інших установах.
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