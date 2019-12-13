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Щонайменше 25 людей постраждали від вибуху в житловому будинку у Німеччині

П'ятниця, 13 грудня 2019, 11:31

В результаті вибуху в німецькому Бланкенбурзі (земля Саксонія-Анхальт) в районі Гарц в п'ятницю постраждали щонайменше 25 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

"Не можна виключати, що постраждалих буде більше", - заявив вранці у п’ятницю представник поліції.

На місці події працюють поліція і пожежники.

Про причини вибуху в багатоквартирному будинку поки немає інформації. Також не повідомляється про стан постраждалих.

 
Фото Bild

Відомо, що вибух стався незадовго до 9.00.

Будівля розташована на околиці району Гарц. По сусідству знаходиться початкова школа і дитячий садок – у зв’язку з вибухом близько 100 дітей були розміщені в інших установах.

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