Щонайменше 25 людей постраждали від вибуху в житловому будинку у Німеччині

В результаті вибуху в німецькому Бланкенбурзі (земля Саксонія-Анхальт) в районі Гарц в п'ятницю постраждали щонайменше 25 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

"Не можна виключати, що постраждалих буде більше", - заявив вранці у п’ятницю представник поліції.

На місці події працюють поліція і пожежники.

Про причини вибуху в багатоквартирному будинку поки немає інформації. Також не повідомляється про стан постраждалих.

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Відомо, що вибух стався незадовго до 9.00.

Будівля розташована на околиці району Гарц. По сусідству знаходиться початкова школа і дитячий садок – у зв’язку з вибухом близько 100 дітей були розміщені в інших установах.