По меньшей мере 25 человек пострадали от взрыва в жилом доме в Германии
Пятница, 13 декабря 2019, 11:31
В результате взрыва в немецком Бланкенбурге (земля Саксония-Анхальт) в районе Гарц в пятницу пострадали по меньшей мере 25 человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
"Нельзя исключать, что пострадавших будет больше", - заявил утром в пятницу представитель полиции.
На месте происшествия работают полиция и пожарные.
О причинах взрыва в многоквартирном доме пока нет информации. Также не сообщается о состоянии пострадавших.
Известно, что взрыв произошел незадолго до 9.00.
Здание расположено на окраине района Гарц. По соседству находится начальная школа и детский сад - в связи со взрывом около 100 детей были размещены в других учреждениях.
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