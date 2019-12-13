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По меньшей мере 25 человек пострадали от взрыва в жилом доме в Германии

Пятница, 13 декабря 2019, 11:31

В результате взрыва в немецком Бланкенбурге (земля Саксония-Анхальт) в районе Гарц в пятницу пострадали по меньшей мере 25 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

"Нельзя исключать, что пострадавших будет больше", - заявил утром в пятницу представитель полиции.

На месте происшествия работают полиция и пожарные.

О причинах взрыва в многоквартирном доме пока нет информации. Также не сообщается о состоянии пострадавших.

 
Фото Bild

Известно, что взрыв произошел незадолго до 9.00.

Здание расположено на окраине района Гарц. По соседству находится начальная школа и детский сад - в связи со взрывом около 100 детей были размещены в других учреждениях.

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