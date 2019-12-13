У Латвії невідомі розсилали держустановам заражені листи від імені посольства РФ

У Латвії на цьому тижні невідомі вчинили кібератаку на співробітників державних установ Латвії.

Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на латвійське управління з реагування на інциденти у сфері безпеки інформаційних технологій CERT.LV, передає "Європейська правда".

Зловмисники розсилали листи від імені посольства Росії.

Листи були оформлені як відповідь у листуванні з посольством, до листа було додано посилання для завантаження документа з вірусом всередині. Всі одержувачі листів розпізнали фрагменти старих листувань з посольством, вказали в організації.

Це вже друга кібератака за три місяці, в якій шкідливі листи розсилають від імені посольства Росії. Саме посольство ще в жовтні повідомило, що зазнало кібератаки на систему електронної пошти.

В рамках цієї атаки зловмисники не використовували критичні слабкості систем, а обманним шляхом намагалися змусити користувачів самим заразити свій комп'ютер через функціонал Macros.

CERT.LV закликає користувачів перевіряти автентичність адреси, з якої приходять листи, перш ніж відкривати додані до листів документи або проходити за посиланнями.