В Латвии неизвестные рассылали госучреждениям зараженные электронные письма от имени посольства РФ

В Латвии на этой неделе неизвестные совершили кибератаки против сотрудников государственных учреждений Латвии.

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на латвийское управления по реагированию на инциденты в сфере безопасности информационных технологий CERT.LV, передает "Европейская правда".

Злоумышленники рассылали письма от имени посольства России.

Письма были оформлены как ответ в переписке с посольством, к письму были добавлены ссылки для скачивания документа с вирусом внутри. Все получатели писем узнали фрагменты прежней переписки с посольством, указали в организации.

Это уже вторая кибератака за три месяца, в которой вредоносные письма рассылают от имени посольства России. Именно посольство еще в октябре сообщило, что подверглось кибератаке, направленной на систему электронной почты.

В рамках этой атаки злоумышленники не использовали критические слабости систем, а обманным путем пытались заставить пользователей самим заразить свой компьютер через функционал Macros.

CERT.LV призывает пользователей проверять подлинность адреса, с которого приходят письма, прежде чем открывать добавленные к письмам документы или переходить по ссылкам.