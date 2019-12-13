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У Європарламенті створили групу дружби з Росією майбутнього

П'ятниця, 13 грудня 2019, 13:56

У Європарламенті за ініціативи литовського євродепутата Андрюса Кубілюса створили групу дружби з європейською Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Офіційні контакти між Європарламентом і Держдумою РФ на сьогоднішній день зведені фактично до нуля - через загальні напружені відносини Брюсселя і Москви. Так, хоча в Європарламенті сформована делегація по співпраці з Росією, зі своїми російськими візаві євродепутати не зустрічалися вже кілька років.

Відсутність чіткого довгострокового порядку денного відносин ЄС і Росії багато хто в Європарламенті вважає неправильним.

Тому литовський депутат Андрюс Кубілюс (Європейська народна партія) запропонував створити в стінах Європарламенту неформальний форум "Друзі європейської Росії", на зустрічах якого євродепутати, експерти, опозиційні політики і представники громадянського суспільства Росії могли б відверто обговорювати бачення майбутнього Російської Федерації.

Перша така зустріч учасників форуму пройшла в Європарламенті в середу, 11 грудня.

Політична дискусія про перегляд відносин Заходу з Росією спалахнула з новою силою після низки нещодавніх заяв президента Франції Еммануеля Макрона, який закликає до відновлення діалогу з РФ.  Але, на думку Кубілюса, стратегія ЄС та окремих його країн-членів, спрямована на те, щоб перезавантажити відносини з Росією під керівництвом Володимира Путіна, - не тільки безнадійна, але і шкідлива, оскільки лише віддаляє початок можливої трансформації РФ.

Євродепутат вважає, що Брюссель вже зараз повинен думати про те, як допомогти Росії після Путіна стати демократичною державою, відданою європейським цінностям.

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