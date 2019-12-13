Джонсон: Brexit відбудеться - жодних "якщо", жодних "але" і ніякого референдуму

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що йому вдалося "вивести з глухого кута" британську політику, досягнувши найкращих результатів виборів консерваторів за останні 30 років.

Про це він заявив виступаючи у Вестмінстері перед своїми прихильниками, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

"Цими виборами я думаю, що ми поклали край всім жалюгідним погрозам проведення другого референдуму", - сказав Джонсон

Він зазначив, що "політики розтратили останні три з половиною роки через протиріччя ", але "ці вибори означають, що реалізувати Brexit зараз є незаперечним, непереборним рішенням британського народу".

"Я покладу кінець всім цим дурницям, і ми проведемо Brexit вчасно до 31 січня. Ніяких якщо, ніяких але, ніяких можливо", - сказав він.

Нагадаємо, парламентські вибори у Британії завершилися перемогою Консервативною партії з найкращим результатом з часів Маргарет Тетчер.

Більшість у парламенті має дозволити Джонсону нарешті затвердити текст угоди про вихід з ЄС. Це дозволить завершити вихід Британії з ЄС до 31 січня 2020 року.

Про наслідки цих виборів читайте в інтерв’ю: "Угода з Україною, зміна візової політики та більше тиску на Росію: що робитиме Британія після Brexit".

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